Российский подросток пытался сбежать на Украину «за лучшей жизнью»

Украинские пограничники задержали на границе с Россией 15-летнего подростка, который пытался незаконно попасть на территорию республики. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook Восточного управления Госпогранслужбы Украины.

О неизвестном юноше, который движется через границу в сторону Харьковской области, пограничникам сообщил местный житель. При себе у него не оказалась документов, удостоверяющих личность. В беседе с силовиками он рассказал, что ранее проживал в Ленинградской области и решил сбежать в поисках «лучшей жизни».

В настоящее время подросток остается на территории Украины. Пограничники пытаются выяснить личность нарушителя, после чего, вероятно, он будет депортирован в Россию.

Ранее стало известно, что с аналогичными намерениями на территорию Белоруссии незаконно пытался проникнуть 48-летний голландец. Он заявил, что ищет в республике «лучшей жизни», но пересечь границу официально не смог. Нелегал был вынужден заплатить штраф, ему запретили въезд в страну на пять лет.