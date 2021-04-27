Голландец пытался нелегально проникнуть в Белоруссию «за лучшей жизнью»

Госпогранкомитет Белоруссии задержал на границе с Литвой 48-летнего голландца, который пытался на велосипеде нелегально проникнуть на территорию страны через лесной массив, пишет БЕЛТА.

По данным ведомства, информацию о подозрительном иностранце пограничникам передали литовские коллеги. 48-летного мужчину задержали в 200 метрах от государственной границы.

Позже он рассказал силовикам, что хотел таким образом попасть в Белоруссию или Россию в поисках «лучшей жизни», однако не смог въехать официально. Теперь нелегалу грозит штраф и депортация. Ему запретят въезд на территорию страны в течение пяти лет.

Ранее Следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос по уголовному делу о посте в соцсетях восьмилетнюю девочку. Публикацию с критикой власти в интернете разместил ее отец, однако силовики не смогли разыскать мужчину и направили повестку ребенку. Правоохранители не смогли добиться желаемого, так как семья обвиняемого более десяти лет живет за пределами страны.