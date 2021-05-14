Квартира в Москве за несколько часов подорожала в три раза

В Москве за 10 миллионов рублей продали квартиру общей площадью чуть более 15 квадратных метров, расположенную в доме на улице Чаянова. Объект выставили на торги, за несколько часов он подорожал втрое, говорится в сообщении Центра управления городским имуществом (ЦУГИ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На квартиру претендовали 84 человека. Начальная стоимость лота составила 3,051 миллиона рублей, итоговая — 10,068 миллиона рублей. Торги длились семь часов, с 10:00 до 17:00, следует из лотовой документации. «Объект расположен в пешей доступности от метро, рядом рестораны, зеленые скверы, театры и музеи», — отмечается в сообщении.

В ЦУГИ полагают, что рекордный спрос на эту и другие квартиры в центре Москвы обусловлен не только месторасположением и объектами поблизости, но и перспективностью с точки зрения инвестирования — такие объекты быстро окупаются.

Ранее сообщалось, что самая дорогая квартира в Москве стоит 2,69 миллиарда рублей. Она расположена в Пресненском районе столицы, ее общая площадь превышает 900 квадратных метров. В целом каждая десятая квартира на вторичном рынке жилья в столице реализуется по цене выше 100 миллионов рублей, подсчитали эксперты.

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