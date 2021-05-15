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Сотрудница посольства США ответила на высылку из России по-русски

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Ребекка Росс
Ребекка Росс
Фото: страница @USEmbRuPress в Twitter

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс прокомментировала высылку из России в ответ на санкции Вашингтона по-русски. Она написала об этом пост в Twitter.

«До новых встреч, прекрасная Россия!» — написала она на русском языке.

Также сотрудница посольства отметила в обращении, что для нее было честью работать в Москве с «таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру».

О том, что Россия вышлет сотрудника посольства США, пресс-секретаря Ребекку Росс, стало известно 12 мая. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых Москва объявила персонами нон грата.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются: якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.

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