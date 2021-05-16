Стали известны все российские участники еврокубков следующего сезона

Стали известны все российские участники еврокубков сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В Лиге чемпионов сыграют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», занявшие первое и второе места в Российской премьер-лиге (РПЛ) соответственно. При этом петербуржцы начнут выступление с группового этапа, а москвичи — с третьего квалификационного раунда. Победитель Кубка России «Локомотив» попадает в групповой раунд Лиги Европы.

В новом европейском турнире — Лиге конференций — сыграет казанский «Рубин» и «Сочи», расположившиеся на четвертом и пятом местах в РПЛ соответственно. Казанцы начнут играть с третьего квалификационного раунда, а сочинцы — со второго.

В прошлом сезоне ни один российский клуб не попал в плей-офф еврокубков. Из-за этого Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лишилась третьей путевки в Лигу чемпионов со следующего сезона.

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