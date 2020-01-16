Названа сумма убытков российских футбольных клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал сумму убытков клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Информация доступна в отчете организации.

Совокупный чистый убыток команд в 2018 году составил 56 миллионов евро. По общей выручке российский чемпионат занимает шестое место с показателем в 752 миллиона евро. По средним расходам на зарплаты футболистам РПЛ также оказалась на шестой позиции (527 миллионов евро).

Самым прибыльным российским клубом оказался московский ЦСКА. Армейцы разделили 17-19-е места с дортмундской «Боруссией» и венгерской «Академией Пушкаша», заработав 28 миллионов евро.

В этом сезоне российские футбольные клубы показали худший за 18 лет результат в еврокубках. «Локомотив» и «Зенит» вылетели после группового этапа Лиги чемпионов, «Краснодар» и ЦСКА — после группового этапа Лиги Европы. Кроме того, Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

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