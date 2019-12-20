Названа сумма призовых российских футбольных клубов за участие в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал суммы призовых российских футбольных клубов за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2018/19. С полной таблицей можно ознакомиться на сайте организации.

Московский ЦСКА, занявший четвертое место в группе, но дважды одержавший победу над мадридским «Реалом», получил 37,09 миллиона евро. «Локомотив» заработал 23,3 миллиона евро — команда заняла последнее место в своем квартете. «Спартак», вылетевший после третьего квалификационном раунда, получил 168 тысяч евро.

Лидером среди российских клубов по призовым в Лиге Европы стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые заработали 12,02 миллиона евро. «Краснодар» получил 9,8 миллиона, а «Спартак» — 6,4 миллиона.

В этом сезоне российские клубы показали худший за 18 лет результат в еврокубках. «Локомотив» и «Зенит» вылетели после группового этапа Лиги чемпионов, «Краснодар» и ЦСКА — после группового этапа Лиги Европы. Кроме того, Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

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