Чемпион мира по футболу пожертвовал призовые на благотворительность

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Блез Матюиди пожертвовал призовые, заработанные за победу на чемпионате мира-2018, на благотворительность. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Football Italia.

По данным издания, каждый игрок французской команды, обыгравшей хорватов в финале ЧМ, получил по 330 тысяч долларов. Матюиди передал все деньги в благотворительный фонд.

«Килиан Мбаппе абсолютно прав: футболисты зарабатывают кучу денег. Для нас это небольшая сумма, а для фонда — гигантская. Самое важное, что мы делаем это от чистого сердца. Я счастлив, когда вижу улыбки на лицах детей», — сказал Матюиди.

После победы в финале нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе передал все заработанные за выступление на чемпионате мира деньги на благотворительность. Общая сумма пожертвования составила 550 тысяч долларов. Деньги были переданы на нужды детей-инвалидов.

В финале чемпионата мира, проходившего в России, французы переиграли хорватов со счетом 4:2. Один из мячей забил Мбаппе. Матюиди вышел на поле в стартовом составе и был заменен по ходу второго тайма.

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