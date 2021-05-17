Илон Маск ответил на вызов бойца UFC

Основатель компаний Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск ответил на реплику бойца смешанного стиля (MMA) Бенеила Дариуша. Пост доступен в Twitter-аккаунте бизнесмена.

После победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над Тони Фергюсоном Дариуш в шутку вызвал на поединок Маска. Уже в ходе пресс-конференции спортсмен разъяснил, что компания Tesla задержала доставку электрокара. Маск отреагировал на это твитом: «Скоро все будет! Извини за задержку!».

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32-летний Дариуш добился 21-й победы в карьере при четырех поражениях. Он выступает в UFC с января 2014 года.

Для Фергюсона поражение стало третьим подряд под эгидой промоушена. Американец — бывший временный чемпион UFC в легком весе.

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