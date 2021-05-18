Денисов рассказал о предложении Черчесова подраться и пройти с ним в душевую

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский» рассказал о предложении от бывшего главного тренера «Динамо» Станислава Черчесова подраться и пройти с ним в душевую.

«Он мне собирался навалять. При всем "Динамо" он мне показал на душ: "Пошли в душ, будем там с тобой…" Не знаю, что он хотел. Может, я ему понравился. Но я интеллигентно отказался», — рассказал Денисов. Он добавил, что затем они сильно повздорили в кабинете, после чего тренер пообещал уничтожить его.

В мае 2018 года Денисов вспомнил об угрозах Черчесова сломать ему шею. Тогда он рассказал, что их конфликт начался из-за полузащитника Артура Юсупова, который потерял место в основном составе из-за переговоров с «Зенитом», а Денисов уговаривал тренера вернуть игрока в команду.

Денисов завершил карьеру в мае 2019 года. Футболист известен по игре за «Динамо», московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». В составе «железнодорожников» он стал чемпионом России. Кроме того, он провел 54 игры в составе сборной России.