Ротенберг заявил о самовольном переходе Заболотного в ЦСКА

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил о самовольном переходе нападающего Антона Заболотного в московский ЦСКА. Его слова приводит ТАСС.

«Есть игрок, который самовольно ушел, даже не предупредив меня. Речь идет об Антоне Заболотном. Дай бог, чтобы у него получилось в ЦСКА. Но мы на него рассчитывали», — заявил Ротенберг. Он добавил, что форвард профессионально вырос и получил приглашение в сборную России, выступая именно за «Сочи».

О том, что Заболотный перейдет в ЦСКА на правах свободного агента ближайшим летом, стало известно 7 мая. Соглашение начнет действовать со следующего сезона.

Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако не провел в составе команды ни одного матча. Он защищал цвета «Сочи» с 2019 года. По данным интернет-портала Transfermarkt.de, стоимость форварда оценивается в 1,8 миллиона евро. В активе форварда 12 матчей и один забитый мяч в составе сборной России.

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