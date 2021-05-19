Боец UFC получил бесплатную Tesla после брошенного Илону Маску вызова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бенеил Дариуш получил бесплатную Tesla от Илона Маска. Об этом сообщил менеджер Али Абдель-Азиз в своем Twitter.

Электрокар предоставлен Дариушу на время, пока уже заказанная им Tesla не будет доставлена. Таким образом, Маск отреагировал на слова спортсмена после победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

16 мая Дариуш одержал победу над Тони Фергюсоном, а после схватки в шутку вызвал на бой Маска. В ходе пресс-конференции он уточнил, что ждет свою Tesla и решил пошутить. Вскоре Маск попросил прощения за задержку.

На счету Дариуша 20 побед при четырех поражениях. Уроженец Ирана выступает в UFC с 2014 года.

Поражение от Дариуша стало для Фергюсона третьим подряд.