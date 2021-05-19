Найден способ снизить цены на квартиры в России

Снизить стоимость и сроки возведения жилья в России можно за счет изменения процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям, полагают члены общественной организации «Деловая Россия». Соответствующие предложения они направили вице-премьеру Марату Хуснуллину, пишут «Известия», располагающие копией письма.

Бизнес нашел способ снизить цены на квартиры — он предлагает упростить процедуру подключения новостроек к сетям. Для этого нужно разрешить девелоперам выносить имеющиеся инженерные сети с участков под строительство своими силами, отмечается в письме. Кроме того, необходимо внести в Градостроительный кодекс поправку, разрешающую вносить плату за присоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Пока застройщики вынуждены оплачивать создание сетей при возведении первой очереди жилого комплекса.

Как заявил изданию председатель комитета «Деловой России» по строительству Владимир Кошелев, инициатива позволит сократить сроки строительства и себестоимость квартир в среднем на 15 процентов. Он указал, что темпы строительства влияют на стоимость первичного жилья. Если сроки сократятся, предложение увеличится, соответственно, будет эффективнее удовлетворяться спрос на недвижимость. Это в свою очередь позволит управлять ценами на жилье.

Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова полагает, что предложенные меры в комплексе могут сократить расходы девелоперов на 8-10 процентов. Конечная стоимость жилья для потребителей может снизиться на 3-5 процентов.

Ранее в мае ряд экспертов рынка недвижимости заявили, что ждать падения цен на квартиры в России не стоит. По их мнению, удешевление жилья невозможно: его стоимость будет стабильно увеличиваться, так как в стране слишком мало квадратных метров.

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