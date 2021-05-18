Экономист спрогнозировала снижение цен на жилье в России

Темпы роста цен на новое жилье в России замедлились, так как закончился ажиотажный спрос на квартиры. Об этом агентству Regnum заявила заместитель директора Института налогового менеджмента Высшей школы экономики Татьяна Школьная.

Эксперт не исключила, что в будущем произойдет снижение средней стоимости строящегося жилья. По ее словам, в первую очередь коррекция цен будет происходить в крупных городах, где локальные рынки недвижимости сильно «перегреты». Там застройщики будут вынуждены вводить скидочные программы для привлечения покупателей, спрогнозировала Школьная. «В целом по стране мы не ожидаем слишком резких колебаний цен [на жилье]», — отметила она.

Специалист также сообщила, что в России ожидается плавное замедление темпов роста цен не только на новостройки, но и на вторичную недвижимость. «Рост цен должен быть поддержан ростом доходов населения, а этого пока не происходит», — заключила Школьная.

Ранее в мае ряд экспертов рынка недвижимости заявили, что ждать падения цен на квартиры в России не стоит. По их мнению, удешевление жилья невозможно: его стоимость будет стабильно увеличиваться, так как в стране слишком мало квадратных метров.

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