Названы регионы-лидеры по вводу жилья в России

По итогам 2020 года регионами-лидерами по объемам ввода жилья в России стали Ленинградская и Московская области, а также Севастополь. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное аналитиками РИА Новости.

Всего в 2020 году в России было введено 82,2 миллиона квадратных метров жилья — на 0,2 процента больше, чем в 2019-м, подсчитали эксперты. На одного жителя страны пришлось по 0,561 нового «квадрата». В Ленобласти этот показатель максимальный — там на каждого жителя было введено по 1,415 квадратного метра. На втором месте город Севастополь с 1,34 метра. Тройку замыкает Подмосковье (1,174 «квадрата»).

Достаточно много также строили в Калининградской, Липецкой, Тюменской, Сахалинской, Ульяновской, Калужской областях и в Краснодарском крае. Наименьшие объемы строительства зафиксированы в регионах Дальневосточного федерального округа. Так, на Чукотке в прошлом году было введено всего по 0,034 квадратного метра на человека.

Как отмечают аналитики, из-за пандемии сохранились отдельные ограничения, которые влияют на стоимость жилья в России. В частности, его удорожанию способствует дефицит трудовых ресурсов, сложившийся из-за закрытия международных границ.

Ранее в России заметили условия для падения цен на жилье. Реальные доходы населения снижаются, что создает условия для сокращения стоимости недвижимости. Такое мнение высказала заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

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