Победивший Фергюсона боец бросил вызов новому чемпиону UFC

Иранский и американский боец смешанного стиля (MMA) Бенеил Дариуш бросил вызов бразильцу Чарльзу Оливейре. Об этом сообщает ESPN MMA в Twitter.

Дариуш напомнил бразильскому спортсмену, что они должны были драться в октябре 2020 года на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Тогда схватку отменили. «Слушай, Чарльз. Молодой человек, ты задолжал мне бой. Вперед», — заявил 32-летний боец.

Оба спортсмена выступили на турнире UFC 262. Оливейра завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легком весе, нокаутировав Майкла Чэндлера. Дариуш в свою очередь одолел Тони Фергюсона.

На счету Дариуша 21 победа при четырех поражениях. Он выступает в UFC с января 2014-го.

Оливейра одержал 31 победу и потерпел восемь поражений.