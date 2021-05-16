Появилось видео лучших моментов UFC 262

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне. Ролик доступен в YouTube-канале UFC Russia.

Турнир UFC 262 возглавил поединок Чарльза Оливейры и Майкла Чэндлера. Бразилец нокаутировал оппонента и завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе.

В со-главном поединке Бенеил Дариуш нанес поражение Тони Фергюсону. Для последнего оно стало третьим подряд в рамках UFC.

Также поражение потерпела сестра чемпионки UFC Валентины Шевченко Антонина. Киргизская спортсменка уступила американке Андреа Ли, которая вынудила соперницу сдаться.