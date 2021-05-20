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Принца Гарри заподозрили в неудовлетворенности жизнью в США

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Фото: Victoria Jones / Reuters

Биограф британской королевской семьи заподозрил, что переезд в США не помог принцу Гарри найти счастье. Об этом пишет издание Daily Express.

«Хотя Гарри и настаивает на том, что счастлив, по-моему, ему до этого далеко, — заявил автор книги Prince Harry: The Inside Story Данкан Ларкомб (Duncan Larcombe). — Я не думаю, что он или Меган счастливы».

Эксперт объяснил, что, по его мнению, когда люди удовлетворены своей жизнью, они не сеют раздор и не критикуют других. А именно этим занят принц Гарри, который, по словам Ларкомба, вместе со своей женой Меган Маркл причиняет боль собственной семье.

В марте телеканал CBS показал первое совместное интервью принца Гарри и Меган Маркл после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.

В мае на подкасте Дакса Шепарда Гарри обвинил отца в жестоком воспитании и предположил, что в детстве тот сам пострадал от королевы и принца Филиппа.

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