На Ямале захотели проложить йога-маршруты

На Ямале решили создать йога-маршруты. Там состоялся отбор туристических проектов, претендующих на гранты губернатора. Об этом написал «Ямал-Регион».

В числе заявок также есть предложения организовывать на полуострове конные маршруты, джип-туры и создать гостевые дома.

Всего на конкурс представлены 46 предложений по развития туризма в регионе. Больше всего заявок поступило от предпринимателей из Салехарда, Лабытнанги и Губкинского.

Стоимость проектов варьируется от 80 тысяч до одного миллиона рублей. Всего на реализацию этих идей выделено семь миллионов рублей. Кто получит гранты, решат эксперты.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае до конца ноября 2021 года появятся первые этнодеревни. Предполагается, что эти поселения помогут сохранить традиционный образ жизни коренного населения Севера, будут способствовать развитию исконного хозяйства.