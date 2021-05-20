ФСИН рассказала о состоянии Навального после голодовки

Состояние здоровья учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального восстановилось после голодовки. Об этом ТАСС в четверг, 20 мая, рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время вес Навального достиг 82 килограммов, он нормально питается и имеет возможность общаться с семьей.

«Каких-то специальных взысканий, нарушений — их сейчас нет, и ему не объявляется», — добавил Калашников.

Навальный объявил голодовку 31 марта из-за болей в ноге и спине. Он потребовал допустить к нему врачей не из системы ФСИН. Позже оппозиционера перевели в больницу для осужденных, где, как сообщалось, его осмотрели терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр. Ему сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ, назначили обследование нижних конечностей, капельницы с глюкозой, белками и витаминами. 23 апреля учредитель ФБК прекратил голодовку.

18 мая сообщалось, что второй западный окружной военный суд признал законным решение об отказе возбудить уголовное дело после госпитализации Навального. Ранее возбудить дело по заявлению юристов ФБК отказалось Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.