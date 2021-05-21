Xiaomi Mi 11 привезли в Россию

Флагманский смартфон Xiaomi стал доступен для покупки в России. Модель появилась на российском сайте компании.

Xiaomi Mi 11 получил 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Девайс доступен в двух вариантах — классическом и Special Edition, последняя версия немного отличается визуально и имеет выгравированный автограф основателя компании на задней панели. Стоимость аппарата составляет 85 990 рублей. Помимо сайта Xiaomi, флагман можно приобрести в магазинах отечественных ретейлеров.

Смартфон имеет AMOLED-экран 6,81 дюймов с частотой до 120 герц и поддержкой HDR10+. Аппарат базируется на флагманском процессоре Snapdragon 888 с поддержкой 5G, отличается наличием тройной камеры с объективами разрешением 108, 13 и 5 мегапикселей, аккумулятором емкостью 4600 миллиампер-часов. Xiaomi Mi 11 вышел со стереодинамиками, встроенным в экран дактилоскопическим сенсором, NFC.

Предзаказ на флагман в России можно было оформить начиная с середины мая — за покупку устройства Xiaomi предлагала подарки. Mi 11 был представлен в конце 2020 года, на родине, в Китае, смартфон оценили в 3999 юаней (около 46 тысяч рублей).