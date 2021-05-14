Раскрыта цена Xiaomi Mi 11 в России

Xiaomi привезла в Россию новые гаджеты, включая флагманский смартфон Mi 11. Об этом сообщается на сайте компании.

Представленный в конце 2020 года Mi 11 имеет 6,81-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 герц, флагманский процессор Snapdragon 888, восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели смартфона находится тройная камера с объективами разрешением 108, 13 и 5 мегапикселей. Девайс оснащен аккумулятором емкостью 4600 миллиампер-часов. Стоимость телефона составляет 85 990 рублей.

Также китайская компания доставила на российский рынок Mi 11 Lite — упрощенную версию флагмана. Аппарат отличается от оригинального устройства дисплеем диагональю 6,55 дюйма, наличием процессора Snapdragon 732G, тройной камерой с сенсорами разрешением 64, 8 и 5 мегапикселей, батареей емкостью 4250 миллиампер-часов. На сайте Xiaomi раскрывается информация, что цена Mi 11 Lite начинается от 30 990 рублей.

Кроме смартфонов Xiaomi представила российскую версию фитнес-трекера Mi Smart Band 6. Браслет с экраном диагональю 1,56 дюймов, пульсометром, пульсоксиметром, функцией мониторинга сна оценили в 3990 рублей.

Xiaomi Mi 11 Lite и другие гаджеты доступны для приобретения в интернет-магазине Xiaomi и у партнеров. Флагманский Mi 11 появится в широкой продаже в конце мая, до 20 мая на устройство можно оформить предзаказ.