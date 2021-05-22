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Кремль прокомментировал масштабные санкции Украины

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал масштабные санкции Украины против против российских компаний и граждан. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, введение новых антироссийских санкций «явно не в плоскости» подготовки встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

В пятницу, 21 мая, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о бессрочном продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц. Также решение касается российских СМИ — НТВ, Первого канала, МИА «Россия сегодня», ТНТ и «Звезды».

В четверг, 20 мая, Зеленский заявил о начале переговоров по организации встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о начале подготовки встречи. Он подчеркнул, что переговоры идут непросто.

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