Победитель «Евровидения-2019» заразился коронавирусом

Победитель конкурса «Евровидение-2019» Дункан Лоуренс заразился коронавирусом. Исполнитель получил положительный результат теста на COVID-19 и не сможет выступить вживую в финале конкурса в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Выступление Лоуренса было запланировано на субботу, 22 мая, во время финала конкурса. Однако из-за положительного результата он вынужден соблюдать недельный карантин. Организаторы конкурса уточнили, что заболевание у певца протекает в легкой форме. Вместе с тем его появление в финале конкурса запланировано «в другой форме». Вероятно, речь идет о выступление в записи или по видеосвязи.

Нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс занял первое место на «Евровидении» с композицией Arcade, нарушив правило фестиваля — он выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Европейский вещательный союз не стал аннулировать победу артиста. На втором месте оказалась Италия, на третьем — Россия.

Финал конкурса «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме, Нидерланды, 22 мая. Manizha, представляющая на состязании Россию, исполнит песню Russian Woman («Русская женщина»). Она выступит на фестивале под номером пять. В России состязание будет транслировать Первый канал.