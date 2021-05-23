Рудковская оценила слухи об употреблении наркотиков победителем «Евровидения»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала бредом слухи о том, что солист победившей на «Евровидении» группы Måneskin Давид Дамиано употреблял наркотики в прямом эфире. Эту новость она оценила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Насчет наркотиков — полный бред. У рокеров есть свой стиль поведения, поверьте мне, и языки показывают, и что только ни делают, это стилистика. Они очень модные», — заявила Рудковская.

Продюсер также прокомментировала выступление представлявшей Россию певицы Manizha. По мнению Рудковской, идея выступать с песней на русском языке была неудачной. «Делать песню на русском языке в политической ситуации, которая есть — это заведомо не попасть в тройку», — отметила она. При этом Рудковская высоко оценила номер Manizha и назвала ее классной певицей.

Ранее сообщалось, что солиста группы Måneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. Сам музыкант опроверг эти обвинения. Группа также выпустила заявление, в котором указала, что против употребления наркотических веществ. Участники также выразили готовность сдать тесты, так как им «нечего скрывать».

Рок-группа из Италии Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла и заняла девятое место.