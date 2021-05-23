Россиянам назвали способы поехать в санаторий бесплатно

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, каким образом россияне могут получить бесплатную путевку в санаторий. Для этого необходимо относиться к льготным категориям граждан или иметь медицинские показания для поездки, сообщает URA.RU.

Соловьев заявил, что поехать в санаторий бесплатно, то есть по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), можно двумя способами. Чтобы получить направление от врача на санаторно-курортное лечение, необходимо прийти на прием к терапевту, который при наличии показаний назначит для пациента врачебную комиссию. Затем необходимо собрать требуемые медицинские справки, после чего комиссия в течение 20 дней примет решение о выдаче направления. Однако бесплатная путевка обеспечена только в те санатории, которые обслуживают полисы ОМС в порядке очереди.

Среди граждан, принадлежащих к льготным категориям, право на бесплатное восстановление имеют разные социальные группы. Среди них — дети-инвалиды до 18 лет с сопровождающим взрослым, несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий. Претендовать на бесплатную путевку в санаторий могут и дети от четырех до восьми лет после операции, если им необходимо восстановление, и другие группы людей. Однако законным представителям детей проезд не будут компенсировать.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово заинтересовались оздоровительным отдыхом в предстоящем летнем сезоне. Так, в июне в учреждениях почти не осталось свободных мест, а нагрузка на июль и август составляет 95 процентов.