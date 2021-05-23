Боец UFC показал способ победить Петра Яна

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли опубликовал ролик, в котором продемонстрировал, как можно победить россиянина Петра Яна. Видео опубликовано на странице спортсмена в Instagram.

Американец встал на четвереньки и начал делать движения, похожие на бодание. Подписчики оценили шутку спортсмена, оставив сотни комментариев.

Петр Ян потерял чемпионский пояс UFC после поражения в марте от Алджамейна Стерлинга. О'Мэлли не раз намекал на желание провести поединок с россиянином.