Зарядка для iPhone взрывом повредила студентке глаз

Студентка из Бирмингема повредила зрение после использования неисправного зарядного устройства. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам 19-летней Эстер Модед (Esther Modede), она на время отдала свой провод для зарядки iPhone другу. Когда тот вернул аксессуар, девушка заметила на кабеле небольшое отверстие, но не придала этому большого значения. В момент подключения провода к адаптеру Модед увидела, что из отверстия поднимается дым, а затем раздался небольшой взрыв. Так как она поднесла зарядник слишком близко к себе, то из-за неожиданного возгорания ее глаз оказался поврежденным.

Осмотревшие пациентку врачи рассказали, что выбросившийся из провода сноп искр, по-видимому, повредил роговицу ее глаза. Модед на время потеряла зрение и была вынуждена носить специальную повязку в течение трех дней. После снятия повязки зрение не восстановилось, однако медики заметили, что на улучшение ее состояния уйдет еще некоторое время.

«Я не подумала о возможных последствиях, поэтому подключила свой телефон для зарядки, а провод начал гореть», — рассказала пострадавшая. Согласно информации на сайте Apple, пользоваться аксессуарами для зарядки с видимыми повреждениями строго не рекомендуется.

В конце марта юридическая компания de Luca Levine из Пенсильвании подала на Apple в суд из-за iPad, который стал причиной пожара в доме местного жителя. Истцом в деле оказался не пострадавший, которому была выплачена компенсация в размере 142 тысяч долларов, а страховая компания.