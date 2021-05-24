Россиянам раскрыли схему вселения в квартиры вопреки воле родственников

Полиция не вправе помогать россиянам, которых выгоняют из дома в ходе семейных и каких-либо других конфликтов. Об этом РИА Новости заявил адвокат Олег Сухов. Он раскрыл схему вселения в квартиру вопреки воле других жильцов или собственников.

Как отметил эксперт, у полиции нет полномочий на оказание такой помощи. Заставить сособственников впустить в квартиру другого собственника или зарегистрированного в помещении жильца может только суд, подчеркнул он. Поэтому не стоит ожидать, что полицейский вынудит противника открыть дверь и пустить в квартиру мужа, жену, брата, сестру или другого родственника, которого выгнали из дома. Сотрудники правоохранительных органов имеют право только побеседовать с участниками таких конфликтов.

Но обращаться в полицию, если вас выгнали из дома, все равно нужно, пояснил Сухов: это необходимый этап перед подачей иска о нечинении препятствий в пользовании квартирой. Документы, оформленные полицией, подтверждают факт нарушения прав и могут быть приняты судом.

Можно вселиться в квартиру и без организации судебного процесса, отметил юрист: если из жилища выгнали сособственника, он может вселиться обратно своими силами. «Это не будет нарушением закона или ущемлением чьих-либо прав, — заявил Сухов. — При вселении следует вызвать службу по замене замков, предъявить им документы на квартиру, при желании пригласить участкового, и после замены замков начать пользоваться своей жилплощадью».

По словам адвоката, эта схема чревата возникновением бытовых и семейных скандалов. Но вселение по суду тоже спровоцирует конфликты. При этом тяжба потребует времени (около полугода) и финансовых затрат.

Ранее россиянам разъяснили опасность регистрации чужих детей в своих квартирах. Впоследствии возможны трудности со снятием несовершеннолетнего с регистрационного учета, пояснила юрист. По закону, выписать ребенка может один из родителей. Если родители не захотят выписывать детей, собственнику придется защищать свои права в суде.

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