Богачи вступились за старинный сад Лондона

Богатые жители Лондона вступились за выставленный на продажу старинный сад в столичном районе Ноттинг-Хилл. Участок находится в 20 минутах ходьбы от сада, который прославился благодаря фильму «Ноттинг-Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом в главных ролях. Об этом сообщает DailyMail.

Частный сад расположен в парке Принцес-Сквер и принадлежит Кеннету Кассильо (Kenneth Cassillo), Уэйне Моретто (Wayne Moretto) и Джалне Блейк (Jalna Blake). Владельцы могут выручить от продажи пять миллионов фунтов стерлингов (более 521 миллиона рублей).

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Обеспеченные горожане опасаются, что после продажи их лишат доступа к «превосходно ухоженному и хорошо сохранившемуся» пространству. Несколько сотен жителей, имеющие право посещать сад, ежегодно платят за его содержание 400 фунтов стерлингов (более 41,7 тысячи рублей).

Сад был создан в 1856 году. Теперь там оборудована детская площадка и произрастают различные растения, включая клематис, жимолость и розы. Занимающиеся поиском покупателя риелторы назвали продажу сада уникальной возможностью и отметили, что «этот актив предлагает то, чего хотят многие жители Лондона и дает им уникальную возможность стать владельцем сада площадью в один акр в центре города».

Ранее в британском графстве Большой Манчестер открылся самый большой в Европе и пятый в коллекции Королевского садоводческого общества (The Royal Horticultural Society, RHS) сад «Бриджуотер» (Bridgewater). Он занял участок в 62 гектара, где произрастают около 250 тысяч различных растений и находится пруд.