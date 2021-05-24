В МИД России рассказали о выгоде Украины от учений НАТО

Украина использует плановые учения российских Вооруженных сил для собственного саботажа Минских соглашений, при этом выгодно проводит учения НАТО на своей территории. Об этом рассказал в интервью «Известиям» замглавы МИД России Андрей Руденко.

«В 2021 году на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО, то есть каждые полтора-два месяца там проходят маневры. Фактически происходит милитаризация Украины, что отнюдь не способствует урегулированию конфликта в Донбассе», — сказал он.

Руденко также отметил, что США при активной поддержке союзников по НАТО оказывают Украине финансовую и материальную поддержку и снабжают ее армию летальными вооружениями.

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Замглавы ведомства отверг предположения о прямом военном вмешательстве РФ в украинский конфликт. По его словам, плановые учения российских Вооруженных сил проводятся ежегодно, причем проходят на российской территории на значительном удалении от Донбасса. При этом Руденко подчеркнул, что Минские соглашения остаются единственным вариантом мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает получить в июне «мощный сигнал» от НАТО, который станет подтверждением намерений альянса принять республику в свои ряды. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что наращивание военного присутствия НАТО на Украине может негативно сказаться на урегулировании конфликта на востоке страны.



