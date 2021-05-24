Переехавший в Великобританию актер из «Интернов» решил сдавать квартиру

Российский актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», решил сдавать свою московскую квартиру в аренду. Объявление о поиске арендатора он опубликовал на своей странице в Facebook.

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Шаракоис разместил объявление спустя почти год после переезда в Великобританию. Двухкомнатная квартира актера находится на третьем этаже жилого дома в 20 минутах ходьбы от станции метро «Котельники». Каждый месяц арендаторам придется отдавать за жилье 28 тысяч рублей и оплачивать коммунальные услуги. В качестве контакта для связи собственник оставил телефон своего друга.

Актер отметил, что в спальне и гостиной был проведен ремонт. При этом в туалете протекают трубы, а некоторые дверные проемы не облицованы. Высота потолков в комнатах больше трех метров. Из мебели в распоряжении жильцов окажется телевизор, стеллаж, холодильник, часть кухонного гарнитура и матрас. В районе также находятся несколько магазинов.

О переезде звезды «Интернов» в Лондон стало известно в июле 2020 года. Он уехал в столицу Великобритании в 2019 году, работал на стройке, а после устроился официантом в ресторан. Несколько месяцев спустя Шаракоис рассказал о своей актерской карьере за рубежом, отметив, что одно из агентств предложило ему контракт.