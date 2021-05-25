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Суд в США вынес приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину

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Фото: pixabay.com

Суд в США вынес приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Кириллу Фирсову. Он проведет в заключении 30 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы американского министерства юстиции.

По данным ведомства, с октября 2013 года до ареста Фирсова в марте 2020-го на администрируемом им сайте работали порядка трех тысяч магазинов с оборотом в 17 миллионов долларов. Россиянин утверждал, что основной массив проданной информации касался российских аккаунтов, но было доказано, что сделки на 1,2 миллиона долларов касались информации, происходившей из США, включая данные игроков.

В январе 2021 года Фирсов в рамках сделки со следствием согласился на тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов. Он признал, что был администратором сайта, где продавалась украденная информация о кредитных картах и другая персональная информация. Он в том числе торговал номерами социального страхования, датами рождения и адресами американцев.

Федеральное бюро расследований США арестовало Фирсова в марте 2020 года. Его обвинили в причастности к торговле крадеными данными пользователей. Как утверждали власти США, он является создателем и владельцем аукционной платформы, на которой торговали данными, украденными хакерами у пользователей социальных сетей.

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