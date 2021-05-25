В Кремле прокомментировали задержание россиянки в Минске

В Кремле выразили надежду, что белорусские власти в скором времени отпустят россиянку Софию Сапегу, которая была задержана вместе с создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что все права российской гражданки должны быть соблюдены, также к задержанной необходимо обеспечить консульский доступ.

По словам Пескова, на данный момент он не располагает информацией о соблюдении Сапегой закона. В том случае, если россиянка соблюдала нормы законодательства, в Кремле надеются, что она, «после выполнения всех необходимых процедур, будет отпущена».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что действия белорусской стороны, которые привели к вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске, не угрожали находившимся на борту самолета гражданам России.

Сейчас подруга создателя Telegram-канала NEXTA Сапега находится в следственном изоляторе на Окрестина. Точное местонахождение самого Протасевича, которого на родине обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года, неизвестно: 24 мая с ним опубликовали видео из СИЗО.

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с Протасевичем после экстренной посадки самолета компании Ryanair. Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что с рейса сняли шестерых пассажиров: двое из них — граждане Белоруссии, еще четверо — России.