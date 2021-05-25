Раскрывшего банду хоккеистов-убийц российского оперативника объявили в розыск

Руслан Белоконный, бывший оперативник, раскрывший дело банды хоккеистов-убийц в Нижнем Тагиле (Свердловская область), объявлен в федеральный розыск, сообщил «Ленте.ру» его адвокат Алексей Усатов.

По словам правозащитника, это абсолютно незаконно и делается следствием для того, чтобы выделить дело Белоконного в отдельное производство.

Адвокат отметил, что его доверитель не находился под подпиской о невыезде, не получал ни одной повестки от следователя, проживал дома по месту прописки, его телефон всегда находился в доступе для звонков. Кроме этого, Руслан Белоконный лично писал сообщение следователю, уведомляя о больничном, на что не получил ответа.

Как ранее стало известно, Генпрокуратура признала незаконным дело генералов МВД Александра Краковского, Александра Бирюкова и их подчиненного следователя полковника Александра Брянцева, которых арестовали по обвинению в намерении «похоронить» дело предпринимателя Альберта Худояна.