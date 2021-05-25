Российского тренера по кикбоксингу обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Российского тренера по кикбоксингу Антона Овечкина обвинили в изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Овечкин вел тренерскую деятельность в секции города Ишинбай в Башкирии. Как утверждает мать пострадавшей, тренер пригласил школьницу в свой кабинет якобы для подписания документов, где и совершил преступление.

Отмечается, что сам Овечкин — семьянин. У него есть жена и ребенок. В данный момент местонахождение подозреваемого не установлено.

В апреле суд в Волгограде приговорил тренера по единоборствам к 15 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней ученицы. Как показало следствие, преступления совершались с 2013 по 2015 год в отношении 12-летнего ребенка.