Бывший тренер фигуристки-чемпионки ответил на обвинения в изнасиловании

Французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер признал, что у него была интимная связь с подопечной Сарой Абитболь. Об этом сообщает RMC Sport.

В ответ на обвинения в изнасилованиях со стороны Абитболь Бейер выразил сожаление, отметив, что его воспоминания о произошедшем отличаются от того, что представила бывшая фигуристка. «Я признаю факт интимных отношений с ней. Учитывая мой статус и ее возраст, эти отношения были неприемлемыми», — заявил он.

30 января французский L’Equipe опубликовал отрывок автобиографической книги Абитболь. Бывшая спортсменка пишет о неоднократных изнасилованиях в период с 1990 по 1992 год, когда ей было 15-17 лет.

Помимо Абитболь, с обвинениями в адрес Бейера выступала и Элен Годар. По ее словам, специалист вступал с ней в интимную связь, когда фигуристке было 13 лет.

Абитболь — десятикратная чемпионка Франции в парном катании. В 2000 году она завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.

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