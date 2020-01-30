Фигуристка-чемпионка обвинила бывшего тренера в изнасилованиях

Бывшая фигуристка из Франции Сара Абитболь публично обвинила своего тренера Жиля Бейера в том, что специалист насиловал ее в период с 1990 по 1992 год. Об этом сообщает L’Equipe.

«Я ночевала вне дома, когда мне было 15. Вы воспользовались моей уязвимостью. Даже сегодня, как только я покидаю дом, мне становится страшно», — пишет 44-летняя экс-спортсменка в автобиографической книге, отрывок из которой приводит французское издание.

Абитболь не единственная фигуристка, которая выдвинула подобные обвинения в адрес Бейера. Так, о случаях насилия со стороны специалиста заявляла Элен Годар.

Абитболь выступала в парном катании с 1993 по 2003 год. Она 10 раз становилась чемпионкой Франции. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира 2000 года.

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