В США пилот погиб при крушении военного истребителя

В США неподалеку от Лас-Вегаса, штат Невада, разбился военный самолет почти сразу после взлета с авиабазы ВВС Неллис. Управляющий воздушным судном пилот компании Draken погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиабазы.

Инцидент произошел днем в понедельник, 24 мая. По информации Национального совета по безопасности на транспорте США, разбившийся самолет был истребителем Mirage F-1 производства французской компании Dassault Aviation. На место происшествия прибыли представители регулятора для проведения расследования, а также экстренные службы. Информация о возможной причине крушения не приводится.

В пятницу, 21 мая, в Нигерии неподалеку от международного аэропорта Кадуна произошло крушение самолета военно-воздушных сил страны. В катастрофе погиб начальник штаба сухопутных сил Нигерии Ибрагим Аттаиру и еще 10 офицеров, включая экипаж самолета. Пилот мог потерять управление из-за резкого изменения погоды в Кадуне.