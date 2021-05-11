Российский пилот разбился с возлюбленной на угнанном ради сюрприза самолете

Российский пилот угнал самолет у своего знакомого, чтобы покатать девушку, и разбился. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Пилот из Татарстана, 56-летний Валерий Полонский, решил устроить своей возлюбленной, 41-летней Альфие, романтический сюрприз. Он хотел порадовать девушку, прокатив ее на легкомоторном самолете в канун дня рождения.

Уточняется, что летательный аппарат пролетел всего 900 метров от аэропорта, а затем рухнул в поле. Пилот и его возлюбленная погибли на месте из-за полученных травм.

Тело умершей женщины опознал ее супруг. Мужчина заявил криминальным службам, что они с Альфией были в процессе развода и подробности ее личной жизни были ему неизвестны.

Ранее в мае сообщалось, что спасатели обнаружили обгоревшие остатки пропавшего вертолета Ми-2, пропавшего в начале мая на Камчатке. По данным служб МЧС, вертолет совершал коммерческий рейс и в указанное время не вышел на плановый сеанс связи.