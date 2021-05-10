Турист провел несколько часов над пропастью на разрушенном ураганом мосту

В Китае турист провел несколько часов над пропастью на разрушенном из-за урагана мосту. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина прогуливался по стеклянному мосту с прозрачным полом. В это время начался сильный ураган, который вырвал из-под его ног несколько частей пола. В результате пострадавший ухватился за перила и стал ждать спасения. Ему удалось выжить.

Происшествие случилось рядом с горой Пиянь, которая располагается в городе Лунцзин. Уточняется, что подобные сооружения распространены в стране, нередко в мосты встраивают экраны, которые имитируют трещины на конструкции.

В начале мая сообщалось, что в одном из городов на востоке Китая стоявший на месте самолет закружился от мощнейшего ураганного ветра. Жертвами урагана стали 11 человек, еще более 100 человек получили травмы.