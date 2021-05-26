Сборная Белоруссии по хоккею проиграла Великобритании на чемпионате мира

Сборная Белоруссии проиграла Великобритании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 26 мая, и завершилась со счетом 4:3 в пользу британцев. У победителей две шайбы забросил Лиэм Кирк, по голу на свой счет записали Бэн Дэвис и Майк Хэммонд. В составе белорусов отличились Владислав Кодола, Джэфф Плэтт и Шейн Принц.

Команды после четырех туров имеют в активе по четыре очка и делят пятое-шестое места в группе А. Белорусы опережают соперника по дополнительным показателям.

В следующем туре Белоруссия 28 мая сыграет с Данией. Великобритания в тот же день встретится со Швецией.