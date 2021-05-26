Известный итальянский бегун устроит марафон по льду Байкала

Итальянский спортсмен-экстремал Паоло Вентурини следующей зимой устроит первый в мире забег по замерзшему озеру Байкал: он планирует преодолеть дистанцию в 630 километров. Таким образом бегун хочет привлечь внимание общественности к проблемам экологии и охраны окружающей среды, пишут «Известия».

По словам Вентурини, он решил устроить забег по льду Байкала еще в 2019 году. Тогда он провел марафон в Республике Саха, после которого оценил, насколько важно открывать для людей природу сибирской тайги.

«И я решил сосредоточить внимание на этом месте, поскольку из-за изменения климата в недалеком будущем Байкал может больше никогда не замерзнуть, что подвергает риску не только само озеро, но и всю планету», — подчеркнул Вентурини. Уже летом спортсмен проведет ряд тренировок на берегах летнего Байкала и познакомится с местным ландшафтом.

Вентурини поучаствовал уже в 20 ультрамарафонах, а 2020 году он провел забег по морозной якутской тайге. Спортсмену удалось преодолеть около 40 километров между селами Оймякон и Томтор — наиболее холодными местами на Земле. Температура воздуха на тот момент составляла минус 52,6 градуса.

Ранее ультрамарафон состоялся в республике Коми. 50-километровый маршрут забега пролегал через высочайшую точку Уральского хребта — гору Народная (1 895 метров), по границе двух частей света — Европы и Азии.