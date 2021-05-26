Спасение футболиста с карниза 11-го этажа от пожара попало на видео

Спасение уругвайского футболиста Франсиско Дуарте с карниза 11-го этажа от пожара попало на видео. Ролик доступен в Instagram haceinstantesok.

Инцидент произошел в одном из отелей Буэнос-Айреса, где спортсмен находился на карантине из-за положительного теста на коронавирус. В номере Дуарте произошел пожар, от которого он спасся, выйдя через окно. Он простоял на карнизе около трех часов. Отмечается, что на данный момент футболист находится в больнице, его состояние оценивается как стабильно положительное.

Дуарте выступает за уругвайский «Рентистас». 25 мая Команда приехала в Буэнос-Айрес на матч Кубка Либертадорес с «Расингом», который завершился победой аргентинцев со счетом 3:0. В текущем сезоне футболист провел шесть матчей, но не отметился результативными действиями.