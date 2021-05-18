Массовая драка юных российских хоккеистов попала на видео

Массовая драка юных российских хоккеистов из команды «Айсберг», представляющей Горячий Ключ, и самарского «Олимпа» попала на видео. Ролик доступен на YouTube-канале NEWSBOX24.TV.

Инцидент произошел в концовке третьего периода при счете 6:3 в пользу «Айсберга». Сначала в потасовке приняли участие все находившиеся на льду игроки, затем к ним присоединились хоккеисты со скамейки запасных. Драку удалось остановить тренерам и родителям спортсменов.

Судьи приняли решение не доигрывать матч, и победителем был признан «Айсберг». В матче принимали участие хоккеисты 2008 года рождения. По информации РИА Новости, полиция начала проверку обстоятельств случившегося.