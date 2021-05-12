Российские хоккеисты устроили массовую драку в матче юниорской лиги

Игроки челябинского «Трактора» и альметьевского «Нефтяника» устроили массовую драку в полуфинальном матче Юниорской хоккейной лиги. Видео инцидента опубликовано в аккаунте Tophockeyphoto в Instagram.

Инцидент произошел в третьем периоде. После серии силовых приемов несколько хоккеистов начали драку у борта. Позже количество участвующих в потасовке увеличилось в несколько раз. Арбитры общими усилиями успокоили участников матча, однако некоторые игроки оказывали им активное сопротивление.

Игра завершилась победой «Нефтяника» со счетом 4:2. В финале команда из Альметьевска сыграет с победителем пары «Салават Юлаев» — «Ястребы».