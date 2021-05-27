В Дании предложили упаковывать еду и напитки в остатки корма для скота

Исследователи из Дании создали способ заменить пластик для упаковки продуктов и напитков навынос целлюлозой из корма для скота. После извлечения из травы белка, остается неиспользуемая часть, богатая клетчаткой. Ее и будут использовать ученые проекта SinProPack, который стартовал 1 марта 2021 года с тем, чтобы предложить альтернативу одноразовой пластиковой упаковке. Об этом сообщил сайт Датского технологического института, который координирует проект.

«Увеличение потребления продуктов питания навынос провоцирует рост спроса на одноразовый пластик, и проблема растет. Проект приведет к изменению парадигмы ее решения путем внедрения и демонстрации упаковки на основе травяного волокна для пищевых продуктов навынос и демонстрации ее на полках супермаркетов», — рассказали изобретатели.

Согласно заявлению ученых Орхусского университета, в Дании ежегодно используется более 10 тысяч тонн упаковки для продуктов питания и напитков навынос. Замена этого объема одноразового пластика соответствующим количеством упаковки на биологической основе позволит сократить выбросы углекислого газа при производстве упаковки примерно на 210 тысяч тонн СО2 в год.

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«Одноразовая упаковка, изготовленная из травы, имеет массу экопреимуществ. Упаковка будет на 100 процентов биоразлагаемой, поэтому, если кто-то случайно оставит контейнер на природе, он разложится естественным образом», — пояснила Анн Кристин Стинкер Хаструп (Anne Christine Steenkjær Hastrup), директор центра Датского технологического института.

В дополнение к траве в рамках проекта будет изучен клевер как источник волокна. Его намерены использовать в качестве первичной биомассы для будущих биоочистительных заводов. Также будет изучена биомасса из торфяной почвы.

По словам доцента Мортена Амбье-Йенсена (Morten Ambye-Jensen) с кафедры биологической и химической инженерии Орхусского университета, упаковку будут производить после того, как из собранной для производства кормов травы будет извлечен белок. Остатки травы очистят и измельчат, чтобы сделать целлюлозу, ставшую альтернативой одноразовому пластику.

Проект датских ученых реализуется в период, когда уровень углекислого газа растет, даже с учетом того, что пандемия привела к частичному снижению его объемов. В 2020 году уровень углекислого газа вырос до 2,6 частей на миллион, что является одним из самых высоких показателей с тех пор, как NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) начало отслеживать его более 60 лет назад. С 2000 года атмосферный CO2 вырос примерно на 12 процентов, а атмосферный метан — на шесть процентов.

При этом Великобритания в мае поставила рекорд по выработке чистой энергии. Помогли этому штормы. Сильный ветер 21 мая запитал электричеством больше половины Соединенного Королевства.