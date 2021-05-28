В Белоруссии более 20 человек задержали за оскорбление погибших пилотов

В Белоруссии задержали более 20 человек за оскорбление пилотов, погибших в Барановичах, которые отвели падающий самолет от населенного пункта. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объявили в эфире телеканала «Беларусь-1», по всей стране было установлено более 20 человек, «для которых подвиг героев стал поводом для хайпа», после того, как президент республики Александр Лукашенко поручил КГБ найти тех, кто оставлял в интернете негативные комментарии о погибших летчиках.

Отмечается, что Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни, она предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы в зависимости от обстоятельств совершения преступления.

Самолет ВВС Белоруссии разбился в Барановичах 19 мая. На борту находились два пилота, сразу после взлета с аэродрома они обнаружили техническую неисправность и приняли решение увести летательный аппарат от населенного пункта. Оба летчика погибли после катапультирования. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной катастрофы Як-130 стал отказ всех систем управления.