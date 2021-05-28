«Ювентус» уволил главного тренера

Андреа Пирло уволен с поста главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщается на сайте туринской команды.

О причинах отставки специалиста не сообщается. Клуб поблагодарил итальянца за работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. Имя преемника Пирло пока не сообщается.

Специалист возглавил «Ювентус» 30 июля 2020 года. Туринский клуб стал для него первой профессиональной командой в тренерской карьере. Пирло привел «Ювентус» к победе в Кубке и Суперкубке Италии, но в чемпионате страны команда заняла четвертое место, впервые с 2012 года не сумев выиграть турнир. Борьбу за победу в Лиге чемпионов «Ювентус» прекратил на стадии 1/8 финала.

До начала тренерской карьеры Пирло играл за несколько итальянских клубов, среди которых «Ювентус», «Милан» и «Интер». В составе сборной Италии полузащитник стал чемпионом мира в 2006 году.