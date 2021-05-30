Пандемия коронавируса возродила интерес россиян к одному виду досуга

Пандемия коронавируса, из-за которой были введены многие ограничения на перемещение, возродила интерес россиян к одному виду досуга. Об этом стало известно из результатов исследования платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, которое публикует РИА Новости.

Согласно данным, россияне заинтересовались загородной жизнью: теперь они предпочитают отдыхать на даче, ухаживая за своим огородом. Судя по статистике по онлайн-продажам, оборот товаров для дачи в 2021-м вырос на 159 процентов по сравнению с 2020 годом. Оборот товаров для огорода вырос на 37 процентов.

«В период пандемии многие заново открыли для себя преимущества загородного отдыха. Люди стали проводить больше времени на загородных участках и активно вкладываться в их благоустройство. Стоит отметить, что резко возрос интерес к самостоятельному выращиванию овощей и зелени», — отметил генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Также сообщается, что россияне стали тратить больше денег на товары для дачи. Если весной прошлого года средний чек в этой товарной категории составлял 2056 рублей, то этой весной он вырос на 25 процентов и достиг 2580 рублей.

Ранее руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов рассказал, что из-за высокого спроса, дефицита и роста стоимости стройматериалов цены на частные дома и дачи в России могут вырасти. По словам эксперта, в среднем за год данный вид жилья в стране подорожал на 20 процентов.